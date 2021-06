Em Manaus, homem abandona carro com drogas ao ver blitz da Força Nacional

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e da Força Nacional deflagraram, nesta quinta-feira (10/06), a operação “Mão de Ferro” que montou barreira policial em várias zonas de Manaus. Ao ver a abordagem dos agentes um homem abandonou um carro com aproximadamente sete quilos de drogas no meio da rua Setenta e Sete, no bairro Cidade Nova 2, na Zona Norte.

O motorista trafegava pela via e quando se deparou com a blitz e largou o carro na rua e correu para um matagal, por onde conseguiu escapar.

O veículo em que estava foi apreendido e encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

