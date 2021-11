Em Manaus, homem desaparece após sair de bar acompanhado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – Emanuel Santana Martins, 52, está desaparecido desde sexta-feira, 19, após sair de um bar na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, zona sul de Manaus. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, Vanessa de Magalhães Mesquita, 36, amiga do desaparecido, informou que eles estavam em um bar, no Centro, mas Emanuel saiu do local na companhia de uma outra pessoa; desde então não retornou para casa e não deu notícias sobre seu paradeiro.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Emanuel, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade. Quem tiver detalhes sobre o desaparecimento do homem pode entrar em contato por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).