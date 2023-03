Em Manaus, homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da ex-mulher

Redação AM POST

Um homem foi preso por descumprir medida protetiva e invadir casa da ex-mulher em Manaus. A prisão ocorreu no bairro Morro da Liberdade, zona sul, nesta segunda-feira (13).

No local, um homem não identificado de 29 anos, invadiu e ameaçou a ex-mulher de 30 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 28 de fevereiro, quando o suspeito foi até a casa da mulher e pediu que a vítima abrisse a porta. Por medo, a mulher ficou calada.

“Após isso, ele quebrou as portas e janelas da casa, com pedras. Quando a mulher finalmente abriu a porta, ele passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, subiu em uma motocicleta e foi embora”, relatou a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) sul/oeste.

Na manhã seguinte, a vítima estava a caminho de uma agência bancária e acabou cruzando com o ex, que a ameaçou novamente e, ainda, tentou atingir a mulher na região da cabeça com um capacete. “Ela conseguiu se esquivar, mas teve uma das mãos atingidas. Ela foi até a delegacia denunciar os fatos”, informou Kelene.

O suspeito responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição do Poder Judiciário.