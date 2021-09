Em Manaus, homem é preso após esfaquear ex-companheira por não aceitar fim de relacionamento

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Na quarta-feira (08/09), por volta das 20h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, prendeu um homem de 40 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ex-companheira dele, uma mulher de 32 anos. O crime ocorreu no dia 1° de setembro, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

A delegada Débora Mafra, titular da unidade especializada, explicou que o indivíduo não aceitava o término do relacionamento com a vítima. Na ocasião do crime, ele se dirigiu ao local de trabalho dela e desferiu nove golpes de faca na região do pescoço e tórax da mulher.

“A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, bairro Coroado, zona leste, onde encontra-se internada. Após o infrator cometer o delito, ele foi agredido por populares, que estavam inconformados com o ato criminoso. As agressões cessaram após a chegada de uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM)”, detalhou Débora.

Conforme a autoridade policial, o agressor também foi encaminhado ao HPS João Lúcio para atendimentos médicos. Após as equipes policiais tomarem conhecimento sobre o delito, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida na quarta-feira (08/09), pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da Central de Plantão Criminal. A ordem judicial foi cumprida no mesmo dia, naquela unidade hospitalar.

Procedimentos – Após alta médica, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

* Com informações da assessoria de imprensa