Em Manaus, homem é preso após jogar filhote de cachorro do 2º andar de casa

Na última sexta-feira (13), um homem de 55 anos, foi preso, pela Polícia Militar do Amazonas, acusado de maus-tratos contra animais, ele teria jogado um filhote de cachorro do 2º andar de uma casa, localizada no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus.

Ainda conforme as testemunhas à Polícia, o crime aconteceu durante a tarde, por volta das 13h30. Foram os próprios moradores que acionaram a guarnição após terem visto a atitude do homem, no segundo andar. Revoltados, eles não pensaram duas vezes em mandar prender o agressor do animal.

O filhote ficou ferido e foi levado até uma clínica veterinária. Já o homem foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte e deve responder pelo crime de maus-tratos.



