Em Manaus, homem é preso em flagrante preparando cigarros de maconha em casa

Redação AM POST

Em nova operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, policiais militares e civis desarticularam um ‘laboratório de drogas’ nesta quinta-feira (29/10) e prenderam, em flagrante, um homem de 38 anos, no momento em que estava separando maconha para distribuição em pontos do tráfico. Mais de 10 quilos do entorpecente foram encontrados e uma arma de fogo foi apreendida.

Esta é a segunda ação policial deflagrada pela SSP na Compensa, nesta semana, a partir de informações recebidas pelo telefone 181, o disque-denúncia oficial do órgão. Na última terça-feira, um infrator com diversos registros policiais e suspeito de participação em homicídios de membros de organizações criminosas do tráfico de drogas foi pego e levou os policiais a uma casa onde escondia uma arma de fogo.

Continua depois da Publicidade

Nesta quinta-feira, a operação policial começou por volta das 13h30, na rua T7, na terceira etapa da Compensa. O infrator foi preso em casa, no momento em que estava processando a droga e preparando cigarros. Além dos 10 quilos de entorpecentes, foram pegos no lugar 69 cigarros e cinco balanças de precisão.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia Civil e o infrator vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O infrator possui três processos em tramitação, no Tribunal de Justiça do Amazonas, pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e tortura. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), foi encontrado um Boletim de Ocorrência por tráfico de drogas no distrito de Cacau Pirera, no Iranduba, no ano de 2014.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa