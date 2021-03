Em Manaus, homem é preso por matar adolescente que se recusou a ter relacionamento com ele

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O fotógrafo Silvio Cristiano Pereira de Souza, 49, foi preso neste domingo (28) suspeito de matar uma adolescente de 15 anos que se recusou a ter relacionamento com ele em janeiro de 1997.

Na época, o homem foi preso e permaneceu na cadeia por cinco meses, mas foi solto posteriormente. Ontem (28), ele teve um mandado de prisão expedido e foi preso em uma casa no bairro Compensa.

Ele conheceu a vítima no antigo Tvlândia Mall, quando trabalhava como segurança no Bar do Boi. A jovem estava interessada no amigo dele, com quem acabou saindo a madrugada.

Horas depois, o amigo ligou para Cristiano e pediu que ele desse uma carona para a vítima até a casa dela no bairro Redenção. Ele aceitou e no meio do caminho decidiu tentar uma nova investida na garota. Ela mais uma vez recusou e o ex-segurança acabou atirando duas vezes na cabeça dela dentro do carro.