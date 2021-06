Em Manaus, homem é preso suspeito de matar adolescente que conheceu em site de relacionamento

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ilcinaldo Barbosa Viana, de 35 anos, foi preso na madrugada de quinta-feira (24/06), suspeito de envolvimento no homicídio de Carla Fernanda Carvalho Rocha, que tinha 17 anos. O crime ocorreu em 20 de julho de 2020, no ramal Bom Sossego, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

Conforme o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações apontaram que a vítima seria uma possível garota de programa. Foi constatado ainda que Ilcinaldo teria encontrado a vítima em um site de relacionamentos e marcado um encontro com Carla em um shopping center da capital no dia 17 de julho de 2020, data em que ela desapareceu.

“O corpo da adolescente só foi encontrado três dias depois, em 20 de julho, com golpes de arma branca e amarrado, em um ramal no bairro Lago Azul. Inicialmente tínhamos poucas informações sobre o caso, já que o principal suspeito não tinha passagens pela polícia e o local onde foi encontrado o corpo da vítima era pouco habitado”, detalhou o delegado.

Diante das provas, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão temporária em nome dele, e também de busca e apreensão para a casa dele. A ordem judicial foi expedida no dia 17 de junho de 2021, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos.

Outro caso

Ainda durante a ação, foi preso o advogado Álvaro Viana Ortiz, 30, investigado por vazar para membros de uma organização criminosa informações sigilosas a respeito do homicídio de Weliton Gomes da Silva, que aconteceu em setembro de 2019. Ele se entregou na Especializada, na noite de quinta-feira (24/06), por volta das 21h.

“O vazamento aconteceu quando estávamos preparando uma operação para prender, pelo menos, sete suspeitos do homicídio de Weliton. Em determinado dia, solicitamos os mandados de prisão por volta das 14h e quando foi às 18h, do mesmo dia, recebemos a informação de que os alvos já estavam cientes das prisões, inclusive com prints dos relatórios da operação, o que resultou na fuga do grupo”, informou Araújo.

O mandado de prisão temporária em nome dele foi expedido no dia 21 de junho deste ano, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos. “As investigações em torno do caso irão continuar para chegarmos ao outro indivíduo que repassou as informações para o advogado que, posteriormente, repassou para a organização criminosa”, ressaltou o delegado.

Ilcinaldo irá responder por homicídio. Já Álvaro irá responder por associação criminosa. Após os procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.