Em Manaus, homem que matou companheiro com facada no peito é procurado pela polícia

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pela delegada Zandra Ribeiro, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), zona norte, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Aleandro Amazonas Belém, 32, identificado como autor do homicídio de Claudomiro Lima Meneses, que tinha 45 anos, ocorrido em 2017.

De acordo com a delegada, o crime ocorreu na madrugada do dia 2 de novembro de 2017, por volta das 5h20, na casa da vítima, localizada na rua José Linhares, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Aleandro e Claudomiro mantinham um relacionamento amoroso.

“Após discussão por causa de uma quantia em dinheiro, oriunda da aposentadoria da vítima, o foragido teria desferido uma facada no peito da mesma, que veio a óbito. Após cometer o crime, Aleandro não foi mais localizado”, explicou a adjunta.

O mandado de prisão preventiva em nome de Aleandro pelo crime de homicídio foi expedido no dia 28 de novembro de 2018, pelo juiz Celso Souza de Paula, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Disque-denúncia

A delegada destacou que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Aleandro Amazonas Belém, pode entrar em contato pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ou com a DEHS pelo número 3636-2874. O sigilo da identidade do informante será assegurado.