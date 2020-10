Em Manaus, homem responsável por guardar veículo utilizado para realizar arrastões é preso

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), coordenados pelo delegado Cícero Túlio, titular da Especializada, prenderam, em flagrante, na manhã da última quarta-feira (28/10), Moacir Rocha de Almeida, 26, integrante de um grupo criminoso responsável por realizar diversos arrastões nas últimas semanas, em Manaus. A ação policial ocorreu no bairro Lírio do Vale, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado, Moacir possuía a função de esconder um veículo da marca Chevrolet, modelo Ônix de cor cinza, que havia sido roubado no último sábado (24/10), no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital.

Continua depois da Publicidade

“Esse veículo ficava sob a responsabilidade de Moacir, e era disponibilizado para outros integrantes do grupo criminoso para realizarem arrastões pela cidade. Durante diligências policiais, conseguimos efetuar a prisão dele no beco Remanso, bairro Lírio do Vale, zona oeste”, disse Cícero Túlio.

Procedimentos – Moacir, que já responde pelo crime de homicídio, foi autuado em flagrante por receptação e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa