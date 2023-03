Em Manaus, idosa é espancada com banco de madeira pelo filho após se recusar a dar dinheiro para ele comprar drogas

Redação AM POST

Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira (2), por espancar brutalmente a própria mãe, uma idosa de 73 anos, no bairro São José, na zona leste de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, o suspeito pediu dinheiro da idosa para comprar drogas e ela recusou, momento em que foi espancada com um banco de madeira pelo filho.

Com as agressões, a idosa teve ferimentos graves na cabeça, no rosto e os braços foram quebrados no momento em que tentou se defender.

Um familiar que viu o ocorrido, partiu para cima do agressor, momento em que os vizinhos também entraram na briga e quase lincharam o homem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A idosa foi internada em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, com ferimentos graves na cabeça e no rosto. Ela corre risco de morte.

O filho foi preso preventivamente.