Em Manaus, idoso é preso com mais de 84 documentos falsos

Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (15) pelo crime de tentativa de estelionato e falsificação de documento público. O suspeito foi pego na avenida Costa Azevedo, no Centro, na Zona Sul de Manaus, quando tentava aplicar golpe em uma agência de empréstimos.

Com eles, foram encontrados pelos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com 84 documentos falsos, entre Registro Geral (RG) de terceiros, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteiras de profissionais de enfermagem e medicina, títulos de eleitor, certificado de reservistas, além de quatro cartões de crédito, um laptop e um aparelho celular.

Os policiais chegaram ao suspeito após serem acionados pela agência de financiamento, que identificou a atitude suspeita do homem. Ele tentou fazer um empréstimo no valor de R$ 8 mil. Dias antes, ele já havia contraído crédito, no valor de R$ 20 mil, na mesma instituição financeira.

No momento do flagrante, o homem utilizava um RG com o nome falso de “Francisco D. F”. Segundo informações do 1º Distrito Integrado de Polícia Civil, onde o caso foi registrado, o idoso utilizava os documentos para abrir contas em bancos. Quatro das identidades apreendidas estavam adulteradas com a foto do idoso.

Ele conseguia os documentos falsos através de lojas e supermercados da cidade, se apresentando como o titular de documentos perdidos nos estabelecimentos.

