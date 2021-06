Em Manaus, jovem é preso por vandalismo contra prédio público no Prosamim

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policias militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite de domingo (06/06), detiveram um jovem de 18 anos e aprenderam com ele recipientes com material inflamável, utilizados em atos de vandalismo e depredação de prédio público localizado no Residencial Parque Manaus, no Prosamim, Centro da capital amazonense.

A equipe policial da viatura 6356, por volta das 23h, fazia incursão no Parque Residencial Manaus quando constatou que um prédio público estava depredado, com janelas quebradas, ar-condicionados queimados e um foco de incêndio. No local, foram encontradas quatro garrafas plásticas de álcool etílico, e também um rastro de sangue no piso, possivelmente do autor das depredações.

Em buscas nas redondezas, os policiais avistaram um suspeito, que tentou fugir ao avistar a viatura, sendo porém alcançado e abordado. O indivíduo estava com um corte profundo na mão direita. Após ser levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo para atendimento, e receber alta médica, ele foi conduzido, juntamente com o material apreendido, ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, foi constatado que ele já possuía passagem pela polícia por desacato e direção perigosa.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa