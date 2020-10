Em Manaus, jovem tem mandado de prisão cumprido por roubo majorado no ano de 2018

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta quarta-feira (28/10), por volta das 16h, mandado de prisão preventiva em nome de Luís Henrique Silva de Araújo, de 24 anos, pelo crime de roubo majorado. A prisão ocorreu na rua Bom Jesus, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus.

De acordo com delegado Christiano Castilho, titular do 14º DIP, a equipe de investigação estava fazendo diligências no local, ocasião em que Luís Henrique, percebendo a chegada da guarnição, demonstrou nervosismo. Os policiais, então, fizeram a abordagem do jovem, e ao contatarem o 14° DIP, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, em razão do crime, que ocorreu em 9 de maio de 2018.

“O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, da 2ª Vara Criminal, no dia 20 de março de 2020. Durante as diligências, foi confirmado que o autor do fato se tratava de Luís Henrique, vindo a ser cumprido o mandado”, relatou o titular.

Procedimentos – Após ser levado ao 14° DIP para os procedimentos cabíveis, ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa