Em Manaus, jovens são presos por venderem produtos furtados na internet

Alex da Silva de Souza, 21, e Thais da Silva Albuquerque, 19, foram presos em flagrante na última quinta-feira (15/10), no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus, por receptação qualificada, após serem identificados como autores do crime, por meio de uma rede social. No local da prisão, ainda havia um terceiro suspeito que acabou fugindo e não foi identificado até o momento.

Conforme a delegada Deborah Souza, no dia 10 outubro deste, uma vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) por furto, mas os autores não haviam sido identificados. Dias depois, a mesma vítima identificou vários dos seus pertences sendo anunciados em uma rede social, ocasião em que informou à polícia que já havia iniciado uma negociação com os indivíduos, se passando por uma eventual compradora.

“A própria vítima marcou o local do encontro para efetuar o pagamento dos materiais. Como ela nos informou o local, fomos até lá. Ao ser abordado, Alex tentou fugir juntamente com seu comparsa que encontra-se foragido. Thais não ofereceu resistência alguma contra a equipe de polícia”, relatou a delegada.

Ainda segundo a titular do DIP, foi dada a voz de prisão para os autores e apreendido com eles, uma CPU com teclado e mouse, e uma botija de gás de 13 quilos, que foram devolvidos à vítima, e um simulacro de arma de fogo. O restante dos bens furtados não foram recuperados.

Os autores passaram por exame de corpo de delito e irão responder pelo crime de receptação qualificada. Eles foram encaminhados para a audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.