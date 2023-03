Em Manaus, mulher é presa após tentar viajar com 20 kg de drogas escondidas dentro de mala

Redação AM POST

Um mulher, não identificada, foi flagrada com 20,6 kg de droga, do tipo skunk, dentro de uma mala nesta terça-feira (21), no Aeroporto Internacional de Manaus. A mulher tinha São Paulo como destino.

De acordo com a Receita Federal, os cães de faro da Equipe K9, Deco e Odin, indicaram a presença de drogas na bagagem, o que foi confirmado depois do uso do escâner e da verificação física.

Ainda conforme a Receita, a passagem havia sido comprada na tarde do dia anterior, no balcão de uma companhia aérea.