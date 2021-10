Em Manaus, padrasto é preso após enteada de 7 anos denunciar durante operação policial que ele tocou em suas partes intimas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Durante deflagração da segunda fase da Operação Cidade Mais Segura uma criança de 7 anos contou aos policiais que seu padrasto estava passando as mãos em suas partes íntimas.

Conforme o delegado Christiano Castilho, titular do 14º DIP, durante a operação, policiais flagrantearam um jovem de 19 anos por estupro de vulnerável, praticado contra a menina, no momento em que foram cumprir mandado de busca e apreensão em uma residência, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste.

“Ao chegarmos à residência, notamos que todos os indivíduos presentes estavam sob efeito de entorpecentes, e a menina se aproximou das equipes para relatar que seu padrasto estava passando as mãos em suas partes íntimas. O indivíduo recebeu voz de prisão por estupro de vulnerável, e a criança foi recolhida à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca)”, detalha Castilho.

Ainda durante a ação policial, as equipes também prenderam, em flagrante, outras quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Com um deles, foram apreendidas 44 trouxinhas de entorpecentes como maconha, cocaína e oxi.

A primeira fase da Operação Cidade Mais Segura foi deflagrada no mês de setembro, e resultou na prisão de 39 pessoas e na apreensão de sete adolescentes. A ação ocorreu de forma integrada entre a Polícia Civil, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e o Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Procedimentos – Os 40 indivíduos presos foram encaminhados aos prédios das unidades policiais, onde, ao término dos procedimentos, serão encaminhados ao Centro de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.

No início nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (21/10) e com continuidade nesta sexta-feira (22/10), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia Metropolitano (DPM) e dos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital, deflagrou a segunda fase da Operação Cidade Mais Segura, que cumpre 33 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão, por crimes como homicídio, feminicídio, violência doméstica, tráfico de drogas e armas, roubo e furto.

No decorrer da ação policial, que acontece nas seis zonas da cidade (norte, sul, leste, oeste, centro-oeste e centro-sul), 33 pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão que estavam em aberto. Entre os crimes estão os de homicídio, feminicídio, tráfico de drogas e armas, roubo e furto. Outras sete pessoas foram presas em, flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas e estupro de vulnerável.