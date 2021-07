Em Manaus, PM mata homem a tiro dentro de carro durante briga e testemunha diz crime foi motivado por ciúmes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O policial militar Daniel Lendel Oliveira Nascimento, 33, atirou contra o próprio primo, Lucas Santos Brandão, de 20 anos, durante uma briga dentro do carro modelo Fiat Uno, de placa OAO2G68, por volta das 5h da manhã deste sábado (3), na avenida André Araújo, enquanto estariam voltando de uma festa.

O tiro acertou no pescoço da vítima e após o disparo Daniel perdeu o controle do veículo causando um acidente. Ele ficou ferido e foi levado para uma unidade hospitalar da capital.

Uma jovem de 20 anos, que mora em Coari e veio passar uns dias em Manaus, também estava no veículo no momento do crime e disse que os dois aparentavam ter um relacionamento e discutiram por ciúmes.

De acordo com ela, os dois brigaram após Lucas querer levar outras duas moças e um rapaz junto no carro do PM. Após a discussão, apenas a jovem de 20 anos foi com eles e conta que os dois foram discutindo durante todo o trajeto e em determinado ponto ela desceu do carro e os dois foram para o banco de trás, onde continuaram brigando porque Daniel havia pego o celular de Lucas sem permissão e não queria devolver.

A jovem conta ainda que Daniel afirmou que iria dar um tiro, mas achou que era brincadeira até ouvir o disparo. Após o crime, a jovem parou um mototaxista que passava pelo local e pediu ajuda para socorrer Lucas, que foi colocado no banco do passageiro do carro de Daniel.

Nervoso, o policial olhava a todo instante para Lucas ensanguentado e acabou perdendo o controle do veículo causando um acidente. Segundo a testemunha, ele ainda pediu para que ela confirmasse à polícia de que haviam sido assaltados e tentou guardar a arma em sua bolsa, mas ela não aceitou.

Luciano Brandão, que é pai da vítima, negou que o filho namorasse com Daniel, mas afirmou que o PM tinha interesse em Lucas. “Esse bicho é alterado, ele convivia com a gente lá. Sempre foi alterado, mas fora isso era uma pessoa legal. Meu filho não queria mais nada com ele, só que ele [Daniel] insistia para sair com ele, mas meu filho gosta de mulher. Eram amigos mas o cara queria insistir nessa situação [relacionamento amoroso]”, disse.

O PM está preso no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso.

*Com informações do Portal do Holanda