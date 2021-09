Em Manaus, polícia recupera ônibus coletivo que havia sido furtado no T4

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na tarde de sábado (18/09), um ônibus do transporte público. O veículo, do tipo biarticulado, havia sido furtado do terminal de passageiros T4, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital.

Os policiais militares nas viaturas 6002 e 6004, que atenderam a ocorrência, por volta das 17h, receberam a informação de que um ônibus havia sido furtado do terminal de passageiros T4 e estava trafegando em direção ao Centro da cidade, na zona sul.

As equipes policiais iniciaram buscas, localizando o veículo, de placas NOV-6384, abandonado na avenida Sete de Setembro, com a chave na ignição; contudo, nenhum suspeito do delito foi encontrado. O ônibus foi entregue aos responsáveis da empresa no local.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa