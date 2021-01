Em Manaus, quatro pessoas são detidas e 14 veículos apreendidos durante toque de recolher

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A “Operação pela Vida”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apreendeu 14 veículos na noite deste sábado (30/01), no 17º dia da ação que conta com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Quatro pessoas foram detidas.

De acordo com o Chefe do Estado Maior Geral da PMAM, coronel Dias Figueiredo, a ação foi positiva e o sistema de Segurança vai continuar fiscalizando o cumprimento do decreto estadual que restringe a circulação de pessoas 24 horas por dia. “O ideal é que o cidadão se conscientize para o correto cumprimento do decreto, pois redunda em preservação de vidas”, afirmou.

As apreensões na noite de ontem foram por embriaguez ao volante. Outras duas pessoas foram detidas por descumprimento do decreto. Além disso, foram apreendidas oito motocicletas e seis carros.

Diariamente, a SSP tem realizado a “Operação pela Vida” em diferentes zonas da capital amazonense. A ação ocorre em paralelo à Central Integrada de Fiscalização (CIF), que reúne órgãos estaduais e municipais.

* Com informações da assessoria de imprensa