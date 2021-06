Em Manaus, sequestro de empresário termina com um bandido morto e dois baleados

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O sequestro a um empresário de 57 anos ocorrido na tarde desta quarta-feira (9), acabou deixando um dos suspeitos morto, e outros dois baleados, em estado grave na Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, três criminosos abordaram o empresário no momento em que ele abria a porta do comércio para a saída de uma cliente. Violentos, os suspeitos exigiram que o empresário entregasse a quantia de R$ 30 mil. No entanto, o empresário não possuía esse valor.

Então o homem ligou pediu a quantia de R$ 5 mil emprestado para um amigo, que algo poderia estar errado e foi até a delegacia antes de ir encontrar com o empresário.

Segundo informações, os suspeitos levaram a vítima do bairro Zumbi para o Novo Reino. Lá, os criminosos trocaram tiros com a polícia e acabaram capotando o carro. Os três foram baleados, mas um morreu a caminho do hospital.

A vítima também foi levada para uma unidade de saúde, e não corre risco de morte.