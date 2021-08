Em Manaus, suposto chefe do tráfico na zona oeste é preso durante operação policial

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) deflagrou, no início da noite de quarta-feira (25/08), a operação Cidade Mais Segura, na zona norte de Manaus. Durante a ação, um homem de 32 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas no conjunto Cidadão 10, bairro Tarumã, na zona oeste, foi preso em flagrante. Durante a prisão, efetuada por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) na comunidade Riacho Doce 2, bairro Cidade Nova, zona norte da capital, foi apreendida uma arma de fogo e 12 munições intactas.

A operação segue determinação do secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur. De acordo com o capitão Fabrício Almeida, a prisão foi efetuada na rua 26 de Agosto, após denúncias da população ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

“O suspeito, conhecido como Chan, confessou que era o chefe do tráfico na área do conjunto Cidadão 10. Após a abordagem, o infrator nos informou que atuava com uma mulher, sendo ela a sua funcionária do tráfico. Fomos até o local onde a suspeita estaria supostamente escondida, mas não a encontramos”, ressaltou o capitão.

Com o indivíduo foi aprendida uma pistola calibre 45, 12 munições intactas e dois celulares. Ainda conforme o capitão Fabrício Almeida, o suspeito já tem passagens pela polícia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Durante a prisão, o infrator estava usando uma tornozeleira eletrônica.

O suspeito foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia – O disque-denúncia 181 da SSP-AM funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é através do site: no www.ssp.am.gov.br.

