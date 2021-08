Em Manaus, suspeito de executar empresário é preso e diz que receberia R$ 3 mil pelo serviço

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Carlos Eduardo Souza da Silva, de 27 anos, foi preso nesta terça-feira (24), suspeito de ter envolvimento na morte do empresário Renault Castro de Brito, de 33 anos, assassinado no bairro do Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, o dia 15 de agosto deste ano, por volta das 21h.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a prisão ocorreu no bairro Cidade de Deus, também na zona norte. Na ocasião do crime, a vítima estava acompanhada de amigos e familiares quando dois indivíduos se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele, que não resistiu e veio a óbito.

“A partir de então, iniciamos as diligências para identificar os infratores. Conseguimos identificar e prender apenas Carlos, que foi o responsável pelos disparos contra o empresário, o outro infrator ainda não foi identificado”, disse o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, em depoimento, Carlos informou que receberia R$ 3 mil para cometer o crime, e que o mandante do delito também participou da ação.

“Nós não acreditamos nessa história, porque ele diz que conhece essa pessoa apenas de vista. Ele alega que estava em um determinado local, momento em que o outro indivíduo o chamou para cometer o homicídio. Carlos chegou a atirar mais de oito vezes contra a vítima, porém, contou que não recebeu o pagamento”, explicou Charles.

Carlos Eduardo que já possui passagem pela polícia por tentativa de homicídio, também responderá pelo crime de homicídio. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.