Em Manaus, suspeito de pichar muro é obrigado a apagar alerta sobre guerra de facções

Redação AM POST

O suspeito de cometer uma pichação em um muro na Avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus foi identificado e conduzido à delegacia para assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e terminou detido além de ter que apagar a frase de alerta sobre guerra de facções.

“Uber ou moradores da Compensa 1, 2 e 3, ao entrar no bairro, por favor baixar os vidros do carro, desligar o farol para sua própria segurança. Estamos em guerra”, dizia a frase da pichação que chamou a atenção de moradores e das forças de segurança do Estado do Amazonas.

O TCO é o registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes de menor relevância, que tenham a pena máxima estipulada em até dois anos de cerceamento de liberdade ou multa.

*Com informações da REVISTA CENARIUM