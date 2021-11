Em Manaus, tio de digital influencer é encontrado morto em residência

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Nesta segunda-feira (8), um homem identificado como Marcos Costa, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do quarto da casa onde morava, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Ele era tio do influencer Sandro Maldonado.

Marcos foi encontrado pelo cunhado da vítima que sentiu forte odor vindo quarto do homem, que ficava no porão da residência.

O corpo não possuía marcas de agressão, nem perfurações e por isso a perícia acredita que o homem tenha morrido após um mal súbito. Segundo os parentes ele era alcóolatra.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remover o corpo.

O influencer fez homenagem ao tio nas redes sociais.

*Com informações do Portal do Holanda