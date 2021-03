Em Manaus, trio é preso durante abordagem policial após PM atender celular roubado encontrado com os criminosos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na quarta-feira (03/03), três homens, com 18, 21 e 26 anos de idade, por roubo no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

Os policiais operavam em um redutor de velocidade com cones no bairro, por volta das 17h30, quando deram ordem de parada a um veículo modelo Fiat Siena, de placa NON-7201, ocupado por três indivíduos em atitude suspeita. Os ocupantes desceram do carro e foram revistados, porém nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, em buscas no interior do veículo, os policiais encontraram cinco aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

Os suspeitos foram questionados sobre os objetos, momento em que um dos telefones tocou e foi atendido por um dos policiais. A pessoa que ligou informou à guarnição policial que aquele telefone lhe pertencia e que ela havia sido roubada e agredida pelos homens naquele carro, e descreveu as características deles e do veículo para os policiais. Foi constatado ainda que os outros objetos também eram frutos de roubo e que o trio usava de violência no momento dos assaltos.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por roubo majorado e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos previstos em lei.