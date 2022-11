Em Manaus, trio é preso por roubar motocicletas e tentar vender em redes sociais

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), prendeu, em flagrante, na quarta-feira (09/11), por volta das 15h, Diego Davella Costa dos Santos, 34; Felipe Baima da Silva, 24; e Joneilson Figueira Campos, 23, por receptação de motocicletas. Na ocasião, Diego também foi reconhecido pela vítima como autor do roubo de um dos veículos.

Continua depois da Publicidade

A ação policial ocorreu em uma via pública do conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Ao todo, os policiais recuperaram três motocicletas roubadas que estavam sendo anunciadas por meio de uma rede social.

De acordo com o delegado Rafael Soibelman, titular da DERFV, as investigações iniciaram na terça-feira (08/11), logo após as equipes policiais localizarem uma motocicleta roubada em posse de uma pessoa, que afirmou ter comprado o veículo, após ver um anúncio em uma rede social.

“Ao ser questionada, a pessoa nos informou que o perfil estava anunciando uma outra motocicleta. Com base nisso, iniciamos as diligências e constatamos que o veículo era roubado, em seguida, efetuamos as prisões de Diego, Felipe e Joneilson em posse de mais duas motos, sendo todas com os sinais identificadores adulterados”, disse a autoridade policial.

Continua depois da Publicidade

Ainda segundo Soibelman, Diego Davella, além de chefiar o grupo, também foi reconhecido como autor do roubo de uma das motocicletas, motivo pelo qual também responderá por esse crime.

Procedimentos

Diego, Felipe e Joneilson responderão por receptação qualificada. Diego também responderá por roubo. Eles serão encaminhados para audiência de custódia, e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.