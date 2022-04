Em março, a Polícia Militar do Amazonas apreendeu 186 armas de fogo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, somente no mês de março, 186 armas de fogo. As diversas ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios do interior do estado. E contaram com a atuação das Companhias Interativas Comunitárias, Força Tática, Batalhão de Choque e Rondas Ostensivas Cândido Mariano, dentro do programa do Governo do Estado, Amazonas Mais Seguro. Além disso, 519 munições de diversos calibres foram apreendidas.

No dia 16 de março, no município de Anori (a 195 quilômetros da capital amazonense), uma Operação resultou na prisão de quatro homens, dois de 22 e outros dois de 24 e 41 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

Com os infratores, a guarnição da Rocam apreendeu um arsenal de 14 armas: duas pistolas, oito revólveres e quatro espingardas. Além de munições de diferentes calibres e diversas porções de entorpecentes. A ocorrência foi finalizada no 79º Distrito Integrado de Polícia (DIP) em Anori.

Capital

No mesmo dia, na capital, a equipe da viatura 2004, da Rocam, deteve no bairro São Raimundo, um infrator, 30, que portava uma mochila com cinco armas: uma pistola PT 938 calibre 380, da marca Taurus, com numeração KRI 59653; uma pistola 380, sem marca aparente, com numeração KMB 93255D; e uma pistola 25/7 calibre 40, de marca Taurus, sem numeração; um revólver calibre 38, de marca Taurus, numeração 255497; e uma submetralhadora de fabricação caseira.

Ao ser questionado, o indivíduo ainda levou os policiais a outro ponto do bairro, onde foram encontradas outras duas armas e munições, desta vez: um fuzil 762, marca Sturne Rouguer, sem numeração; uma espingarda calibre 12, de marca CBC, sem numeração; nove munições intactas 762; 12 munições intactas 40; três munições intactas 38 e duas munições intactas de calibre 12. Totalizando a apreensão de sete armas na ocorrência, que foi finalizada no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

