Em menos de uma hora, carro roubado é recuperado com auxílio do Paredão em Manaus

Redação AM POST

Na tarde desta quinta-feira (23/12), o sistema de câmeras inteligentes de videomonitoramento, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), recuperou um veículo que havia sido roubado no bairro Japiim, zona sul da capital. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que coordena a ferramenta de combate à criminalidade.

Por volta das 15h45, um veículo modelo S-10, de cor branca e placa PHW5F06, foi roubado no bairro Japiim. O carro passou a ser monitorado pelas câmeras do sistema de videomonitoramento, passando pela avenida Humberto Calderaro, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul.

Com as informações repassadas aos policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o veículo foi localizado nas proximidades de um condomínio no bairro Parque 10, por volta das 16h10, onde foi recuperado pela equipe policial.

Paredão – O sistema de videomonitoramento é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e está interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Ele possui tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios. São 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos da capital.

* Com informações da assessoria de imprensa