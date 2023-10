Em nove meses, Forças de Segurança apreenderam mais de 900 armas de fogo no Amazonas

Notícias do Amazonas – As forças de Segurança do Amazonas retiraram das mãos dos criminosos, entre os meses de janeiro e setembro deste ano, uma média de 101 armas de fogo, por mês. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) indicam que durante este período foram apreendidas pelas polícias Civil do Amazonas (PC-AM) e Militar (PMAM), 913 armas de fogo e outras 112 de fabricação caseira em todo o Estado.

O secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida destacou que as apreensões são resultados do empenho das Forças de Segurança e reforçou que cada arma retirada das mãos de criminosos representa o cometimento de um crime a menos no Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos policiais civis e militares empenhados em combater o crime organizado em nosso Estado. Profissionais que arriscam a própria vida todos os dias e fazem a diferença dentro do sistema de segurança”, reforçou o secretário.

Conforme o monitoramento realizado pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública do Amazonas (Ciesp), somente em Manaus foram apreendidas, durante esse período, 552 armas de fogo e outras 54 de fabricação artesanal, totalizando 606.

Nas cidades do interior do Estado, o montante de armas de fogo apreendido chegou a 361, além de 58 de cunho artesanal, o que totaliza 419 armamentos. O levantamento aponta a apreensão de armas de diversos calibres, que vão de revólveres a fuzis israelenses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Munições

Além da apreensão dos armamentos, as Forças de Segurança apreenderam, ainda, durante este mesmo período, 14.417 munições. Deste total, 7.861 foram apreendidos durante ações realizadas no interior do Amazonas e outras 6.556, na capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria