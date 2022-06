Em Parintins, PC-AM conta com Delegacia do Turista durante o 55º Festival Folclórico

Redação AM POST

Em Parintins, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) conta com a Delegacia do Turista, durante o período que antecede e durante a realização do 55° Festival Folclórico. A ação faz parte do conjunto de ações do Governo do Amazonas para reforçar a segurança pública no município (a 369 quilômetros de Manaus).

A unidade policial funciona das 8h às 17h, no Porto de Parintins, e conta com policiais civis, entre delegados, investigadores e escrivães, para orientar populares e turistas sobre registros de ocorrências.

Conforme o delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), a delegacia tem missão de orientação de turistas e passageiros que chegam para o festival acerca de crimes contra crianças e adolescentes, entre outros, além da realização de Boletins de Ocorrência (BOs) relativos a típicos e atípicos como, por exemplo, perda de documentos.

“Na unidade policial estão sendo dadas orientações aos pais e responsáveis de crianças e adolescentes sobre a participação deles dentro e fora do Bumbódromo, bem como sobre outros crimes comuns que ocorrem nesse período festivo”, destacou Torres.

A autoridade policial enfatizou que a PC-AM está atuando fortemente na localidade com o objetivo de que seja realizado um festival seguro para todos.