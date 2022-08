Em plano para libertar líder do PCC, Marcola, facção pretendia sequestrar e matar agentes federais, diz PF

Redação AM POST*

A Polícia Federal descobriu que membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) levantaram os nomes de servidores públicos federais para sequestrá-los e usá-los como “moeda de troca” na libertação de Marco Willians Herbas Camacho, 54, o Marcola, apontado como líder máximo do grupo criminoso. Após a descoberta do plano, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que é responsável pela administração dos presídios federais, decidiu transferir, em março deste ano, o prisioneiro de Brasília para a de Porto Velho.

De acordo com investigação do Depen e da PF os sequestráveis deveriam ser levados para um cativeiro fora do seu estado de origem. No relatório analisado havia um recado taxativo dizendo que caso não houvesse a negociação, os servidores públicos federais deveriam ser assassinados.

Os agentes federais coletaram essas informações após análise dos dados armazenados em computadores de uma advogada de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, investigada sob a suspeita de envolvimento em um plano de resgate de líderes do PCC recolhidos em penitenciárias federais. Ela defendia presos ligados ao PCC em uma penitenciária estadual de Campo Grande (MS) e presídios federais e foi presa durante a Operação Anjos da Guarda que cumpriu 13 mandados de busca e apreensão na última quarta-feira (10).

Os suspeitos começaram a ser investigados em dezembro de 2021, quando foram monitoradas conversas de advogados e familiares de detentos na Penitenciária Federal de Brasília.

Ainda segundo a PF, os presidiários do PCC, defensores e visitantes falavam em código para tratar do plano de resgate e mencionavam as siglas “STF”, para se referir a fuga da liderança presa em Brasília, e “STJ”, para cobrar o andamento da ação.

