Em quatro meses, municípios do interior registram queda de 15% no número de homicídios

Redação AM POST

Os municípios do interior do Amazonas registraram redução de 15% no número de crimes de homicídio nos quatro primeiros meses do ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). De janeiro a abril de 2021, foram registrados 131 homicídios nos municípios do interior do estado. Já no mesmo período deste ano, o sistema de segurança contabilizou 111 ocorrências desta natureza.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, as forças de segurança estão atuando diariamente com operações estratégicas para a redução desse tipo de crime.

“Estamos com uma força tarefa monitorando todos os dias esse índice. A inteligência da SSP e outros órgãos das forças de segurança têm contribuído na redução dos homicídios. Todas as ações integradas que a Segurança Pública vem coordenando fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, em julho de 2021”, explicou.

Amazonas Mais Seguro

Um dos objetivos do programa Amazonas Mais Seguro é alcançar a redução das taxas de homicídios e outras mortes violentas. O programa contempla um conjunto de ações, com implementação de curto e médio prazo, promovendo a integração dos órgãos de segurança.