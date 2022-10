Em surto, mulher incendeia casa com marido e filhos dentro

Redação AM POST

Policiais militares do Distrito Federal prenderam, em flagrante, uma mulher com deficiência auditiva que estava em surto. Ela incendiou a própria casa, na noite dessa sexta-feira (7/10), em Ceilândia. Dentro do imóvel estavam marido e filhos da suspeita.

De acordo com informações da PMDF, a mulher é portadora de transtornos psicológicos. Como não havia tomado sua medicação, teve um surto. Populares correram até o 8º Batalhão da PM (Ceilândia) informando que ela quebrava tudo e ameaçava se matar.

O marido dela conseguiu sair da residência e salvar duas crianças pequenas. Uma delas, de 6 anos, é portadora de síndrome de Down. A viatura do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) chegou ao local antes que o fogo se alastrasse. A equipe entrou no imóvel em chamas e resgatou a mulher, aparentemente sem lesões graves.

Os policiais conduziram a mulher à 15ª Delegacia de Polícia. Ela vai responder por lesão corporal e dano.