Embaixada brasileira em Tóquio confirma prisão de jovem amazonense no Japão por tráfico de drogas

Notícias policiais – A confirmação da prisão de Ayla Gabrielly de Sousa Oliveira, de 19 anos, surpreendeu familiares e autoridades brasileiras nesta terça-feira (2/9). A jovem, natural de Manaus (AM), havia desaparecido no final de julho e foi localizada no Japão, onde está detida sob acusação de tráfico internacional de drogas.

Segundo informações da embaixada brasileira em Tóquio, Ayla foi interceptada pelas forças policiais no Aeroporto Internacional de Osaka, portando entorpecentes. A descoberta aconteceu dias após a família registrar boletim de ocorrência no Amazonas, acreditando inicialmente que a jovem havia sido vítima de roubo ou sequestro.

Do desaparecimento em Manaus à prisão no Japão

Ayla deixou Manaus em 28 de julho informando aos parentes que viajaria para São Paulo em busca de emprego. No entanto, após sua partida, familiares perderam completamente o contato. Preocupados, registraram o desaparecimento junto à Polícia Civil do Amazonas.

As primeiras pistas surgiram com o rastreamento do celular da jovem, que indicava movimentação em território japonês. A família acreditou que o aparelho havia sido levado ao país asiático por terceiros, mas a confirmação da prisão revelou uma realidade inesperada e difícil de aceitar.

Suspeita de aliciamento

As investigações apontam para a possibilidade de Ayla ter sido aliciada por organizações criminosas especializadas em recrutar jovens para atuar como “mulas do tráfico”. O esquema geralmente promete pagamento em dinheiro e a oportunidade de viajar ao exterior, mas acaba colocando os aliciados em risco extremo diante das leis rígidas contra drogas em países como o Japão.

Parentes ainda tentam compreender como a jovem conseguiu sair do Brasil sem levantar suspeitas e como foi levada a participar do transporte de entorpecentes.

Apoio diplomático e processo judicial

O consulado brasileiro em Nagoya e a embaixada em Tóquio acompanham de perto o caso e oferecem apoio à família. Até o fim do processo judicial, Ayla permanecerá sob custódia da polícia japonesa.

O Japão é conhecido por aplicar penas severas contra o tráfico internacional de drogas. Estrangeiros flagrados nessas condições podem enfrentar condenações que ultrapassam 30 anos de prisão, com pouca ou nenhuma possibilidade de redução da pena ou liberdade antecipada.

Família pede respostas

Enquanto o processo segue no Japão, a família de Ayla busca esclarecimentos no Brasil. Além de exigir investigação sobre o possível aliciamento, parentes pedem transparência das autoridades para entender como a jovem conseguiu sair de Manaus rumo ao exterior sem comunicar a verdade sobre seus planos.

O caso levanta novamente o alerta sobre o recrutamento de jovens brasileiros por quadrilhas internacionais. Especialistas destacam que perfis como o de Ayla — mulheres jovens, em busca de oportunidades financeiras e dispostas a viajar — são os principais alvos de organizações criminosas que operam no tráfico internacional.