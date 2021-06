Embarcação com destino à Manaus é apreendida com droga avaliada em R$ 105 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc), com o apoio da Delegacia Fluvial (Deflu), Força Nacional de Segurança, e agentes da Receita Federal (RF), deflagraram, na madrugada de quinta-feira (24/06), por volta das 4h, a operação “Hórus” em conjunto com a operação “Narco Brasil” deflagrada em todo o país, que culminou na prisão em flagrante de Nilciane Caxias Clodovil, de 27 anos, com 15 quilos de maconha, avaliados em R$ 105 mil.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, titular do Denarc, durante a operação foram realizadas abordagens em embarcações que trafegavam na região de fronteira. No município de Coari (a 363 quilômetros da capital), por volta das 5h30, um barco foi interceptado pelos policiais.

“Durante revista minuciosa no barco, o cão farejador Odin, da Receita Federal, sinalizou para uma mala específica, na qual foram localizados 15 quilos de maconha, e a responsável pelo material identificada como Nilciane, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas”, explicou Mavignier.

Ainda conforme autoridade policial, Nilciane alegou que pegara a droga em Coari e, para transportá-la até Manaus, recebera uma quantia de R$ 2 mil.

Procedimentos – Nilciane foi autuada por tráfico de drogas. Ao término dos trâmites cabíveis, ela será encaminhada à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

