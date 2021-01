Embarcação é flagrada com 1,5 toneladas de pescado ilegal no Terminal Pesqueiro de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em ação do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreenderam, na manhã deste domingo (10/01), cerca de 1,5 toneladas de pescado ilegal, estocado no porão de uma embarcação ancorada no Terminal Pesqueiro de Manaus, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital.

Continua depois da Publicidade

Segundo os policiais de defesa do meio ambiente, a equipe recebeu denúncia por aplicativo, informando sobre a carga ilegal de pescado oriunda da cidade de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus.

A equipe em diligência foi ao terminal e, de fato, ao adentrar na embarcação, encontrou o pescado, pirarucu seco, estocado de maneira inadequada no porão do barco.

O responsável pela embarcação foi citado e responsabilizado pela carga ilegal, sendo detido e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Continua depois da Publicidade

O CPAmb/BPAmb alerta a população que pescar, transportar e comercializar peixes retirados do ambiente natural no período de defeso configura crime ambiental, estando o autor(es) sujeito(s) às penalidades da Lei.

* Com informações da assessoria de imprensa