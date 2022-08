Redação AM POST

Uma embarcação foi apreendida com cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk, no Porto do São Raimundo, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, cães farejadores ajudaram a encontrar os ilícitos que estavam escondidas dentro de malas e caixas no interior do barco.

O comandante da embarcação foi levado pela polícia para os procedimentos cabíveis.