Suspeitos de dopar e estuprar adolescente de 15 anos são presos no Amazonas

Notícias Policiais – Breno Silva de Araújo e Rikelme da Silva Santana, ambos com 18 anos, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeitos de envolvimento em um caso de violência sexual contra uma adolescente de 15 anos, ocorrido no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, no dia 13 de julho deste ano. As prisões aconteceram na segunda-feira (21), e foram resultado das investigações conduzidas pelas delegacias Especializada (DEP) e Interativa de Polícia (DIP) da cidade.

De acordo com a titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, delegada Joyce Coelho, em depoimento, a vítima contou que, no dia do crime, teria consumido bebida alcoólica com umas amigas após sair da festa de aniversário do município. Momentos depois, ela encontrou o Breno, quem já conhecia por rede social, e ele a levou para a sua casa, onde ela acordou sem as vestes e sem o seu celular.

“Ela estava no banco da praça, as amigas fora embora e ela esta só. E um rapaz se aproximou em uma motocicleta e a convidou para ir até onde ele morava. Ela disse que já conhecia o rapaz das redes sociais e que ele a levou até uma pensão (…) depois ela não se lembra mais de nada. No outro dia pela manhã, ela acordou sozinha nessa pensão, completamente despida, sentindo bastante dores. Ela nem sabia onde estava, recebeu a ajuda de um morador que emprestou uma rua e pagou o mototáxi para ela ir para casa“, contou a delegada.

A adolescente relatou, ainda, que não se recorda do que aconteceu na residência do indivíduo, pois suspeita que teria sido dopada. No imóvel, a equipe de investigação encontrou o vestido que a vítima teria descrito que usava no dia do fato.

De acordo com a delegada, com o avançar das investigações, foi possível identificar um segundo suspeito, que seria Rikelme, com quem foi encontrado o celular da vítima. Diante disso, foram representadas pelas prisões temporárias dos dois indivíduos.

• Breno foi preso em via pública, no município, e o Rikelme foi preso em sua residência, no bairro União, em Manacapuru. Eles responderão por estupro de vulnerável e roubo e estão à disposição da Justiça.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e psicológico especializado, garantindo o apoio necessário nesse momento. A PC-AM segue com a investigação do caso, incluindo o levantamento de provas técnicas e oitivas de testemunhas, para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

— “Trata-se de um caso grave e delicado, envolvendo uma adolescente em situação vulnerável. A Polícia Civil está atuando com firmeza e responsabilidade. Queremos reforçar a importância da denúncia e do apoio familiar nessas situações”, disse Joyce Coelho.