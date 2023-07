Empregada doméstica é presa suspeita de matar patrão e esconder corpo em cisterna

A empregada doméstica, Isabella da Silva Oliveira, de 19 anos, foi presa no último domingo (2) suspeita de matar o patrão Lilson Braga, de 66 anos com um tiro no peito, no Rio de Janeiro. Ela confessou o crime à polícia e disse que estava descontente com algumas atitudes do chefe. Além disso afirma que usou a arma que o homem guardava em casa e que fez várias buscas na internet para aprender a manusear e atirar com o revólver.

Lilson foi atingido por um tiro no peito enquanto dormia no quarto e não resistiu. O corpo do idoso foi encontrado pelo filho, no dia nove de maio– mais de 40 dias depois do crime. Estava dentro da cisterna da casa onde ele morava, em Pedra de Guaratiba.

A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Os policiais acreditam que Isabella não agiu sozinha. Para os investigadores, o crime foi motivado por dinheiro, já que ela fez vários saques com o cartão da vítima e ainda levou dinheiro em espécie que ficava guardado dentro de casa. Novas testemunhas ainda são aguardadas pra prestar depoimento.

Isabella foi levada nessa segunda-feira (3) para o presídio de Benfica, onde vai passar por audiência de custódia. Ela está presa temporariamente e pode responder pelos dois homicídios.

Redação AM POST*