Empreiteiro é preso após desviar 80 toneladas de asfalto da prefeitura de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou nesta sexta-feira (10/09), a Operação CBUQ, que resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e no mandado de prisão do empreiteiro Dorian Moreira Cavalcante Júnior, 34 anos, investigado pelo desvio de 80 toneladas de massa asfáltica da prefeitura de Manaus. A prisão ocorreu no bairro Centro, zona sul da cidade.

Conforme o delegado Guilherme Torres, titular da Deccor, o homem tinha a ajuda de uma namorada e de outros servidores públicos, que já estão sendo investigados, para cometer o crime. Segundo Torres, eles desviaram massa asfáltica da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), para um residencial particular localizado no bairro Tarumã, zona oeste da cidade.

“Eles anunciavam serviços em plataformas de compra e venda na internet, e utilizavam-se de material e mão de obra da prefeitura, chegando a cobrar o valor de R$ 25 mil pelo serviço”, disse Torres.

Ainda de acordo com a autoridade policial, dentre os serviços anunciados por eles estão: limpeza de terrenos, estacionamentos, condomínios, abertura de ramal, pavimentação asfáltica, borra, terraplanagem, tapa buracos, piscinas, galpões, estrutura metálica e demais serviços de construção.

“As ordens judiciais foram expedidas no dia 17 de agosto deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos”, informou o titular da Dercc.

Dorian vai responder pelo crime de peculato e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.