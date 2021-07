Empresa é interditada e cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção ao Consumidor (Decon), em ação conjunta com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), deflagrou nesta terça-feira (27/07), a operação “Chee$e e Fatiados”. A ação ocorreu das 9h às 13h, e resultou na apreensão de cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo, em uma empresa de frios, localizada no bairro Japiim, zona sul.

De acordo com o delegado Eduardo Paixão, titular da Especializada, durante a ação policial, no estabelecimento de fatiamento de carnes e laticínios, foram encontradas instalações internas que não possuíam autorização dos órgãos competentes, registros e serviços de inspeção, desrespeitando a legislação vigente.

“Durante a inspeção, apreendemos a máquina que realizava o fatiamento dos frios, além de meia tonelada de alimentos impróprios para consumo, entre eles: bacon, queijo, calabresa e mortadela”, explicou Paixão.

Orientação

A autoridade policial orienta consumidores que tenham conhecimento sobre casos como esses, a formalizar denúncias pelo número (92) 3214-2264, o disque-denúncia da Decon, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Procedimentos

O estabelecimento foi autuado por infração sanitária e interditado. Os proprietários responderão pelo crime contra relação de consumo e crime contra a saúde pública. Já os alimentos apreendidos foram descartados no aterro sanitário de Manaus.