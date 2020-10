Empresária é presa durante operação ‘Salitre’ em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), coordenada pelo delegado Cícero Túlio, titular da Especializada, deflagrou, na tarde de quinta-feira (29/10), a operação ‘Salitre’, que culminou na prisão de uma empresária de 37 anos, responsável por contrabandear insumos e munições de países da América do Sul. Na ação, os policiais apreenderam cerca de 20 mil munições de origem clandestina e dois rifles.

Conforme o delegado, as investigações em torno do caso iniciaram em junho deste ano, quando uma outra operação realizada pela Especializada apreendeu cerca de 12 mil munições ilegais e duas motocicletas roubadas e clonadas.

Continua depois da Publicidade

“Naquela oportunidade, os investigadores identificaram que as munições eram também contrabandeadas de países do Eixo Mercosul e adentravam o Brasil por via fluvial e, em seguida, eram distribuídas no interior do Amazonas e em outros estados brasileiros”, explicou ele.

A autoridade policial enfatizou, ainda, que as investigações se aprofundaram e foi possível identificar a participação de uma empresária do bairro Centro, zona sul de Manaus, responsável por fazer com que os insumos e munições entrassem no país, promovendo o comércio clandestino.

“Durante diligências realizadas na tarde de quinta, descobrimos que milhares de munições teriam sido recebidas pela infratora. Sendo assim, imediatamente nos deslocamos até uma loja de pesca localizada na Feira Manaus Moderna, onde localizamos ela e apreendemos mais de 20 mil munições e dois rifles, que foram retirados de circulação”, relatou Cícero Túlio.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – A mulher foi autuada em flagrante por posse irregular de arma de fogo e será indiciada por comércio ilegal de arma de fogo e munições. Após os trâmites cabíveis na DERFV, ela será encaminhada para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde ficará à disposição da Justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa