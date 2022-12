Empresária perde R$ 500 mil após cair em ‘golpe do amor’

Meio milhão de reais. Esse é o valor que uma empresária de 50 anos perdeu depois de cair no “golpe do amor” em Vitória (ES). De acordo com a Polícia Civil, o responsável pelo crime tem um mandado de prisão em aberto e é procurado em vários estados.

O primeiro encontro do casal aconteceu em julho do ano passado, em um restaurante de frente para o mar na capital capixaba. A vítima, uma mulher bem-sucedida, ficou encantada com a abordagem do suspeito e em pouco tempo eles já estavam morando juntos.

“Ele me abordou enquanto eu estava indo embora. Uma conversa sadia. Ele muito bonito, demonstrou ser um homem muito inteligente e também estruturado financeiramente. Trocamos contatos e, depois de algum tempo, ele foi morar comigo. Tudo foi muito intenso e parecia ser verdadeiro”, contou a empresária, que não quis de identificar.

A relação ficou cada vez mais séria quando a mulher conheceu a família do golpista. Robson Ribeiro, 50, se dizia um empresário do ramo da construção civil. Uma pessoa com muitos contatos, mas que teve um imprevisto financeiramente de R$ 2.600.

“Ele mostrou que tinha uma aplicação em um banco no valor de R$ 9 milhões. Eu vi no celular. Só que se ele retirasse o valor naquele dia, iria perder R$ 300 mil. Eu disse para ele não fazer isso e acabei dando o valor. Foi a porta de entrada que ele precisava para continuar tendo meu dinheiro”, revelou a vítima.

Com a certeza de que ele tinha dinheiro para pagar o que pegava emprestado com a mulher, ela foi liberando mais dinheiro. Valores de R$30, R$40, R$80 e até depósitos de R$ 110 mil. Segundo a vítima, ele sempre alegou que as sociedades e investimentos que fazia davam problemas e, por isso, não conseguia receber o que era investido.

“Usava meu dinheiro para bancar farra”, diz empresária

Segundo a empresária, no dia de sacar o dinheiro da aplicação, o homem voltou da agência e alegou que tinha sofrido um bloqueio judicial. Apesar de toda a situação, ela ainda o ajudou, mas começou a desconfiar de que algo estava errado.

“Recebi um vídeo dele com outra mulher e comecei a desconfiar de que eu estava sendo traída e que ele usava o meu dinheiro para bancar essas farras. E, até acredito que ele aplicava outros golpes em outras pessoas. Chegou um dia que dei um basta e resolvi ir atrás dos meus direitos”, contou a mulher ao UOL.

A partir desse momento, a vítima então contratou advogados e teve a certeza de que tinha caído em um golpe. Ela não aceitou acordos na esfera civil e partiu para a área criminal.

“Ele, desde o início, se mostrou sendo uma pessoa perfeita. Sem nome sujo. Encantava qualquer pessoa. Contava piada, dançava. Todos gostavam dele. Ninguém tinha ideia de que ele era um psicopata. Um criminoso. Tínhamos uma relação de parceria, sempre ajudei no trabalho dele, mas ele não teve pena de mim”.

Outras vítimas

A Defa (Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações) já tinha outros dois inquéritos policiais que investigavam Robson pelo mesmo crime. Em um dos casos, ele agiu da mesma forma com outra mulher que também é de Vitória. O prejuízo dela foi de R$ 350 mil.

“Nessa outra vítima, ele teria agido da mesma forma. Conquistou a confiança e aplicou o golpe. A vítima disse que o prejuízo gira em torno de R$ 350 mil. Ele ainda se aproveitou da situação e vendeu um apartamento que não era dele para o genro dela. O valor era de R$ 200 mil”, disse o delegado Douglas Vieira.

De acordo com o titular da Defa, ainda existe outro procedimento em Viana, na região metropolitana de Vitória, que trata sobre a venda criminosa de um terreno e ainda uma terceira vítima que pode ter sofrido o mesmo “golpe do amor” em Minas Gerais.

“Nós indiciamos ele pelo crime de estelionato nos três inquéritos. Nesse momento, ele encontra-se foragido. O Ministério Público já ofereceu denúncia à Justiça, que aceitou e pediu a prisão. Estamos em busca de prender esse autor. Ele tem algumas empresas de fachada, mas ainda não o localizamos”, declarou Vieira ao UOL.

Defesa de foragido nega acusações

O advogado Luciano Azevedo Silva, que representa o suspeito Robson Ribeiro, informou por meio de uma nota oficial que os fatos apresentados pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual, através das vítimas, não são verdadeiros.

Sobre a empresária que perdeu R$ 500 mil, ele afirmou que os dois tinham um relacionamento de união estável por quase um ano. “Neste período, o casal usufruiu de viagens, colocaram lentes dentária, tratamento facial, reformas na loja da suposta vítima, festas da filha, tratamento facial. Tudo isso com provas e recibos juntados aos autos”, afirmou ao UOL.

Apesar de a Polícia Civil ter feito operações para tentar localizar o foragido, a defesa afirmou que ele está trabalhando em sua empresa no ramo da construção civil em Belo Horizonte.

O advogado afirmou ainda que após a absolvição, a defesa tomará as medidas cabíveis na esfera civil, requerendo indenização por danos morais.

“Robson é um homem trabalhador, próspero, sempre trabalhou para manter seus gastos e de quem estiver sob sua dependência financeira. As acusações não passam de uma mulher com amor ferido. Robson nunca levantou a mão para a sua ex companheira. Sempre manteve uma relação de amor e amizade. Não enganou ninguém”, disse Azevedo ao UOL.

Fonte: UOL