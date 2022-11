Empresário acusado de importunação sexual ganha liberdade provisória após pagar fiança de R$ 12 mil em Manaus

Preso em flagrante por importunação sexual na noite desta terça-feira, 22, contra amigas da deputada Joana Darc em um Restaurante Barollo, no Vieiralves, o empresário Adalberto Simão Ariano Junior, 40 anos, ganhou liberdade provisória na tarde desta quarta-feira (23) após passar por audiência de custódia.

A audiência foi conduzida pela juíza plantonista Margareth Rose Cruz Hoagen e acompanhada pelo representante do Ministério Público, Mário Ypiranga Monteiro Neto, que arbitrou pela liberdade provisória e pela fiança de 10 salários mínimos, calculados em R$ 12 mil reais.

Continua depois da Publicidade

O empresário Adalberto Simão foi preso em flagrante de acordo com o Art. 215-A do Código Penal, ou seja, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

Além o pagamento de fiança de R$ 12 mil reais, o acusado terá de participar logo do projeto Reeducar no dia 12 de dezembro, no Fórum Cível Des. Euza Maria Naice de Vasconcelos, localizado na Rua Paraíba.

De acordo com a decisão, ele não poderá ser aproximar das vítimas e manter contato com as mesmas por telefone, e-mail, correspondência, redes sociais, sair de Manaus por mais de oito dias e não mudar de endereço sem prévia comunicação à justiça.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Fato Amazonico