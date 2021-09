Empresário Airton Cascavel se torna réu em caso de estupro contra criança de sua família

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O ex-deputado e empresário, Airton Antônio Soligo , de 57 anos, mais conhecido como Airton Cascavel se tornou réu em caso de estupro de vulnerável cometido contra a própria neta dele de três anos. O empresário é um dos nomes mais poderosos de Boa Vista.

Continua depois da Publicidade

A denúncia foi feita pela mãe da criança no último dia 14 de setembro, no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente (NPCA) da Polícia Civil do Estado de Roraima (RR) e a decisão de tornar o empresário em réu saiu nessa quinta-feira (23), proferida pelo juiz substituto Nildo Inácio, da Vara de Crimes Contra Vulneráveis, em Boa Vista.

Segundo relatos da mãe, a criança havia ido em uma festa na casa do avô, entre 11 e 12 de setembro, e voltou para casa “reclamando de dores nas partes íntimas”.

No dia 21, o Ministério Público de Roraima já havia denunciado o empresário na Justiça, que acatou a denúncia e baseada no artigo 217-A do Código Penal, combinado com o artigo 226, que prevê aumento da pena em razão do acusado ser parente da vítima, e decretou segredo de Justiça na ação.

Continua depois da Publicidade

Segundo a mulher, Cascavel já foi acusado pelo mesmo crime em outros dois casos, um deles chegou a ser denunciado na Assembleia Legislativa de Roraima (Ale-RR) pelo deputado Renan (Republicanos). De acordo com a ocorrência, Airton Cascavel teria lambido a boca de outra criança, a qual relatou o episódio.

A defesa do suspeito negou a autoria do crime e disse que se trata de uma “denunciação caluniosa”.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Metrópoles e G1