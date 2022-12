Empresário é baleado e morre após perder controle de carro e destruir casas

O empresário Carlos Batista e Silva, de 28 anos, que morreu após colidir com 2 casas e ficar preso nas ferragens, nesta sexta-feira (30), havia levado dois tiros no braço esquerdo, revelou a perícia da Polícia Científica (Politec) que encaminhou o caso para a Delegacia de Homicídios. A colisão aconteceu no bairro Perpétuo Socorro, área central de Macapá.

Com o impacto, a moradora de uma das residências, de 74 anos, foi atingida na cabeça e hospitalizada. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do Amapá (CBM).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Politec, o motivo da morte foi a colisão e não os tiros. O caso já foi encaminhado para a Polícia Civil e o delegado Cézar Ávila iniciará as investigações.

“Estamos levantando algumas informações iniciais relativo a tentar identificar ainda o que aconteceu, se foi um homicídio, se seria um latrocínio, tentando localizar o que aconteceu antes desse fato, que provavelmente foi o desfecho que se deu lá onde ocorreu o acidente”, disse Ávila.

Colisão

O CBM foi acionado por volta das 5h da manhã através do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) quando uma pessoa informou que um carro havia colidido com a casa da vizinha dela. Em uma nova ligação, segundo o Ciodes, foi relatado que o motorista estava preso nas ferragens e inconsciente, e que uma idosa, moradora da residência, estava ferida na cabeça.

Continua depois da Publicidade

A moradora recebeu os primeiros socorros em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida foi encaminhada para o Hospital de Emergência (HE). O óbito do motorista foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros ainda no local.

Até as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a equipe trabalhava para retirar o corpo do homem das ferragens. Por volta das 8h, o condutor foi retirado e após a perícia da Polícia Científica (Politec) ficou confirmado que ele estava baleado no braço.

Continua depois da Publicidade

Fonte: G1