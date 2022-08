Empresário e funcionários são vítimas de fake news e recebem ameaças após serem acusados de sequestrar crianças em Manaus

Redação AM POST

O empresário Guilherme Alves e três funcionários de sua loja registraram um Boletim de Ocorrência (BO) após serem vítimas de uma fake news amplamente divulgada nas redes sociais os acusando de serem sequestradores de crianças, além de traficantes de órgãos do mercado negro, em Manaus.

Continua depois da Publicidade

“No sábado eu recebi uma mensagem pela manhã de uma amiga minha, e ela falou que estava repercutindo essa minha foto como sequestrador de crianças, e que eu estava vendendo órgãos de crianças, que os funcionários daqui (empresa de telefonia Oi) estavam sequestrando crianças”, explicou o empresário em uma coletiva de imprensa.

Guilherme afirma que a fake news circula inclusive em municípios do interior do Amazonas. “Isso estava sendo divulgado no Cacau Pirera. Já no domingo, estava em Itacoatiara saindo em todos os portais de notícias de lá e outras pessoas me ligando, meus familiares. Só que na segunda-feira, chegou informação pra mim, que [a mensagem falsa] já estava em Manaus, no Riacho Doce e em todos os lugares saindo essa minha foto dizendo que todos nós éramos sequestradores”, relatou.

A Polícia Civil do Amazonas disse que o caso está sendo investigado.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Portal do Holanda