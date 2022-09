Empresário é fuzilado por pistoleiros dentro de carro de luxo ao sair de academia

Redação AM POST

O empresário Luiz Cláudio Mazzuca Filho, de 35 anos, dono de bares e revendas de carros, foi morto a tiros por homens fortemente armados enquanto saía com um carro de luxo de uma academia em Ribeirão Preto (SP), na noite de quinta-feira (29).

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, enquanto manobrava seu carro, um Porsche, para sair do estacionamento na calçada com guia rebaixada, em frente à academia, Mazzuca Filho foi fechado por um automóvel que chegou no local. Na sequência, dois homens armados desceram e começaram a atirar contra o automóvel do empresário.

Mazzuca morreu dentro do carro, antes da chegada do socorro médico. Uma funcionária da academia, de 26 anos, que pegaria sua moto estacionada na rua para ir embora foi atingida por disparos no braço e no quadril e foi socorrida pela unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-UE) e está internada.

A perícia técnica isolou a área para colher as provas para identificar os criminosos. Ainda não se sabe o que motivou o homicídio, tratado como execução pela Polícia Civil. No banco do passageiro do carro do empresário, os policiais encontraram uma outra arma com munição, uma Glock calibre 380, regularizada e pertencente à vítima. Não há registro de que ela tenha sido usada.

O carro e o celular da vítima foram apreendidos e serão periciados no âmbito das investigações da Polícia Civil. O crime foi registrado por câmeras de segurança que podem ajudar a polícia nas investigações.