Empresário é morto com tiro na cabeça em frente a esposa e o filho durante assalto no Amazonas

Um empresário, identificado como Luiz Ferraz, morreu com um tiro na cabeça na noite deste sábado (15), no Ramal 6 de Janeiro, no município de Itacoatiara (distante à 270,7 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, a vítima havia acabado de fechar o comércio onde trabalhava e estava em sua residência, situada em cima do local. Momento em que criminosos invadiram o local e ordenaram que Luiz entregasse todo o dinheiro do comércio.

Durante o crime, um dos assaltantes acabou atirando contra o homem em frente a esposa e o filho de 13 anos. Após isso, os meliantes fugiram.

Luiz ainda foi socorrido, levado para uma unidade hospitalar e depois encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, mas não resistiu e morreu na manhã deste domingo (16).

A polícia investiga o caso.